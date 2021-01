VZMD: Namesto da bi ustavno sodišče presekalo gordijski vozel, še enkrat po mnenje Sodišča EU

Ljubljana, 29. januarja - V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so nad tem, da se je ustavno sodišče v zgodbi o bančnih izbrisih z vprašanji znova obrnilo za Sodišče EU, ogorčeni. "Vprašanja predstavljajo še dodatno oddaljevanje od rešitve, ki jo po krivici izbrisani slovenski vlagatelji pričakujejo že sedem let," so poudarili.