SBI TOP izgubil 0,33 odstotka

Ljubljana, 29. januarja - Indeks SBI TOP je na ljubljanski borzi izgubil 0,33 odstotka in dan končal pri 940,01 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 788.637 evrov prometa, od tega največ z delnicami Krke, ki so se pocenile za 0,63 odstotka. Sledile so delnice Save Re, katerih tečaj se je znižal za pol odstotka, ter Zavarovalnice Triglav, ki so pridobile 0,63 odstotka.