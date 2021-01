Na Krku v uporabo uradno predali terminal LNG

Krk, 29. januarja - V Omišlju na otoku Krku so danes v uporabo uradno predali terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) in navezovalni plinovod, po katerem bo plin stekel v hrvaško omrežje in do kupcev v drugih državah. Po besedah hrvaškega premierja Andreja Plenkovića gre za zgodovinski dan, saj infrastruktura spreminja položaj države na energetskem zemljevidu.