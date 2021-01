NZS s spomladansko pomočjo klubom, še vedno dovoljenih pet menjav

Ljubljana, 29. januarja - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na četrtkovi seji sprejel sklepe o pomoči klubom v spomladanskem delu sezone 2020/21. Kot so objavili pri NZS, bo ta pomoč klubom skupno znašala 345.068 evrov. Prav tako so v prvi in drugi ligi ter pokalu Slovenije podaljšali tudi možnost petih menjav na tekmo.