ZPS v kurilni sezoni opozarja na pomen dimnikarskih in servisnih storitev

Ljubljana, 31. januarja - Kurilna sezona je v polnem zamahu, kurilne naprave pa delujejo na polno in varno le, če se je njihov lastnik na kurilno sezono ustrezno pripravil. To pomeni, da je tako dimnikarju kot tudi serviserju kurilne naprave omogočil, da opravita svoje delo, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).