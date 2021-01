Bayernov dvojec Goretzka - Martinez pozitiven na novi koronavirus

München, 29. januarja - Nogometaša sredine igrišča Bayerna iz Münchna Leon Goretzka in Javi Martinez sta bila pozitivna na novi koronavirus in sta v samoosamitvi, so sporočili iz bavarske ekipe, branilke naslova lige prvakov. Iz nemškega prvaka so potrdili, da ju ne bo na sobotni tekmi bundeslige proti Hoffenheimu, vprašljiva pa je njuna pot na klubsko svetovno prvenstvo.