Do konca februarja rok za oddajo izjav o izplačilu kriznega dodatka

Ljubljana, 30. januarja - Delodajalci, ki so v skladu s sedmim protikoronskim zakonom svojim zaposlenim ob plači za december izplačali tudi 200 evrov kriznega dodatka, imajo še do konca februarja čas za oddajo izjav, na podlagi katerih jim bo Finančna uprava RS (Furs) izplačani znesek vrnila. To se bo zgodilo najpozneje do 20. marca.