Georg Baselitz Metropolitanskemu muzeju podaril šest svojih del

New York, 3. februarja - Nemški umetnik Georg Baselitz je newyorškemu Metropolitanskemu muzeju ob 150-letnici, ki jo je muzej praznoval lani, podaril šest svojih del. Portreti, ustvarjeni leta 1969, so med prvimi deli, ki jih je Baselitz "obrnil na glavo" in s tem konceptom zaslovel, piše nemška tiskovna agencija dpa.