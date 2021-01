V Moskvo samo Žan Košir

Ljubljana, 29. januarja - Deskarje v soboto čaka nadaljevanje sezone svetovnega pokala s paralelnim slalomom v Moskvi. Slovenske barve bo tokrat zastopal samo en A-reprezentant, Žan Košir, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Tim Mastnak in Rok Marguč bosta ostala doma na treningu in se Koširju pridružila naslednji teden.