V Podlehniku bo nastal medgeneracijski urbani park

Podlehnik, 31. januarja - V Podlehniku so se lotili ureditve medgeneracijskega urbanega parka pri tamkajšnji osnovni šoli, ki bo služil igri, druženju in rekreaciji za različne generacije. Za dobrih 70.000 evrov vredno naložbo so preko razpisa Lokalne akcijske skupine Haloze uspeli priti tudi do skoraj 50.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev.