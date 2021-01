Žreb za košarkarski olimpijski turnir 2. februarja

Ženeva, 29. januarja - Žreb za košarkarski olimpijski turnir za moške in ženske bo 2. februarja, je sporočila Mednarodna košarkarska zvez (Fiba), opravili pa ga bodo na sedežu zveze v Miesu v Švici. Slovenski košarkarji še imajo možnost, da v Tokiu nastopijo, za to morajo uspešno nastopiti v kvalifikacijah med 29. junijem in 4. julijem v Kaunasu.