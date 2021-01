LMŠ, SD, Levica in SAB vložile predlog sprememb poslovnika DZ za tajno glasovanje na daljavo

Ljubljana, 29. januarja - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB so v postopek DZ vložile predlog novele poslovnika DZ, s katerim želijo omogočiti tajno glasovanje poslancev na daljavo, ko zaradi okužbe s covidom-19, izolacije ali karantene ne smejo oz. ne morejo zagotoviti fizične navzočnosti v DZ. Omogočili bi tudi sklic rednih in ne le izrednih sej na daljavo.