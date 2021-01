Na spletu razstava o umetnosti iz Mosula

Mosul, 30. januarja - V obdobju, ko je Isis zavzel iraško mesto Mosul, so bili tam živeči sodobni umetniki prisiljeni v molk. A po osvoboditvi mesta so lahko tudi oni pokukali izza ruševin in znova našli svoj glas, tudi zaradi projekta The Art and Soul of Mosul, ki poteka pod okriljem Google Arts & Culture, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.