Svet zasavske regije vlado pozval k ponovnemu odprtju šol in vrtcev

Zagorje ob Savi, 29. januarja - Svet zasavske regije je danes vlado z dopisom pozval k iskanju rešitev za ponovno odprtje šol in vrtcev v Zasavju, ki bodo s ponedeljkom zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v regiji spet zaprti. Četrtkova odločitev vlade o zaprtju šol in vrtcev je člane sveta presenetila, so danes sporočili iz Regionalne razvojne agencije Zasavje.