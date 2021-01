Onemogočeno plačevanje iz eDavkov prek spletne banke Abanet

Ljubljana, 29. januarja - Finančna uprava RS (Furs) davčne zavezance, ki so do konca leta 2020 svoje obveznosti poravnavali s spletnim plačilom iz eDavkov prek spletne banke Abanet, poziva, naj po 2. januarju pri plačevanju obveznosti ne uporabljajo računa in reference, določene pri predhodnih plačilih iz eDavkov. Takšna plačila se namreč štejejo kot napačna.