V Avstriji bodo učenci petih razredov dobili ugodnejše prenosnike

Dunaj, 29. januarja - V Avstriji bodo učenci petih razredov šol, ki so del posebnega koncepta digitalizacije, prejeli ugodnejše ali brezplačne prenosnike. Za vladno pomoč pri dobavi se je na ministrstvo za izobraževanje prijavilo več kot 90 odstotkov vseh avstrijskih šol, ki so za to upravičene, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.