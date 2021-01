Ljubljana, 29. januarja - Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec bo danes po končani skupni novinarski konferenci LMŠ, SD, Levica in SAB, predvidoma ob 13.20, pred dvorano DS v DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije glede sklica nujne seje odbora DZ za izobraževanje znanost, šport in mladino, so sporočili iz poslanske skupine Levica.