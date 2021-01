Vodstvo F1 skrajšalo treninge, potrjene ure dirk

Ljubljana, 29. januarja - Vodstvo formule 1 je potrdilo ure dirk svetovnega prvenstva za letošnjo sezono, obenem pa je skrajšalo čas uradnih treningov na 60 minut, so zapisali na uradni spletni strani formule 1. Novost je tudi, da se bodo dirke za veliko nagrado spet začenjale ob polni uri in ne deset minut čez, kot so se lansko sezono.