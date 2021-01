Varuh človekovih pravic z najvišjim statusom institucije za človekove pravice po Pariških načelih

Ljubljana, 29. januarja - Institucija varuha človekovih pravic je dosegla akreditacijo s statusom A po Pariških načelih o položaju in delovanju nacionalnih institucij za človekove pravice. To je najvišji možen status, ki ga je mogoče doseči po navedenih načelih, sprejetih v Generalni skupščini Združenih narodov leta 1993, so zapisali pri varuhu.