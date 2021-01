V Občini Dravograd tudi letos v manjšem delu participativni proračun

Dravograd, 29. januarja - Svetniki Občine Dravograd so na seji v četrtek soglasno potrdili 14,3 milijona evrov vreden proračun občine za letos, ki velik del sredstev predvideva za naložbe v komunalno in cestno infrastrukturo. Po lanskih dobrih izkušnjah tudi letos 100.000 evrov namenjajo krajevnim skupnostim za projekte, ki so jih te izbrale same.