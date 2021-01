Na hrvaški avtocesti povozili slovenskega volka

Zagreb, 29. januarja - Na avtocesti nedaleč Reke so v prometni nesreči povozili volka Antona, ki je imel slovensko ovratnico. Po nesreči so znova pozvali voznike k previdni vožnji na cestah v primorsko-goranski županiji, kjer se je od začetka leta zgodilo že 25 prometnih nesreč, v katerih so vozila trčila v divje ali domače živali.