Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 29. januarja - Tečaji na evropskih borzah so se uvodoma spustili pod gladino. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji slabe volje zaradi razvoja pandemije, ki se še vedno ne umirja. Države podaljšujejo in zaostrujejo omejevalne ukrepe, kar zavira okrevanje gospodarstva, ob tem pa se pojavljajo težave pri dobavi cepiva proti covidu-19.