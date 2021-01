Velika Britanija uvaja prepoved potovanj iz Združenih arabskih emiratov

London, 29. januarja - Združeno kraljestvo je danes uvedlo prepoved potovanj iz Združenih arabskih emiratov (ZAE), saj želi preprečiti širjenje južnoafriške različice novega koronavirusa. Oblasti v Londonu so tudi sporočile, da so prepovedani vsi neposredni leti med Veliko Britanijo in ZAE, poroča francoska tiskovna agencija AFP.