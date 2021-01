Tokio, 29. januarja - Močan snežni vihar je danes prizadel sever Japonske in obale ob Japonskem morju. Vremenoslovci svarijo pred visokim valovanjem in težavami v prometu. Zaradi viharja so morali odpovedati več deset letov, motene so tudi povezave z vlaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.