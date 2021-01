Vreme: Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 29. januarja - Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno deževalo na zahodu, popoldne tudi drugod, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, ki bo zvečer slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.