Kopitarjevi kralji tokrat izgubili v Minnesoti

St. Paul, 29. januarja - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je s svojo ekipo Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL še drugič v dveh dneh v gosteh pomeril z Minnesoto Wild. Medtem ko so kralji na prvi tekmi zmagali, so tokrat izgubili s 3:5. Kopitar je zbral dve podaji in jih ima največ v ligi (11), s skupno 12 točkami pa se je spet povzpel na vrh NHL.