Poljski varuh človekovih pravic kritičen do omejitve pravice do splava

Varšava, 29. januarja - Poljski varuh človekovih pravic Adam Bodnar v četrtek kritiziral sodbo ustavnega sodišča o skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti. Utemeljitev sodišča kaže, da država in vlada jemlje ženskam pravico do tega, da bi lahko same odločale o svojem telesu in se jih izpostavlja mučenju, je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.