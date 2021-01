New York, 28. januarja - Indeksi na newyorških borzah so po sredinih strmih padcih današnje trgovanje sklenili v zelenem, potem ko so novi podatki pokazali večji upad novih prijav brezposelnih, kot je bilo pričakovano. Dow Jones in S&P 500 sta pridobila skoraj odstotek, Nasdaq pa pol odstotka vrednosti.