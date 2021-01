Inšpekcija v tovarni AstraZenece v Belgiji na prošnjo EU

Bruselj, 28. januarja - Belgijski inšpektorji so danes izvedli nadzor v tovarni za proizvodnjo cepiva proti covidu-19 švedsko-britanske družbe AstraZeneca na prošnjo Evropske komisije, je povedala tiskovna predstavnica belgijske agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Tovarna je sicer v središču spora med EU in AstraZeneco glede zamud pri dobavi cepiva.