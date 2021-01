Zagovornik načela enakosti: Poškodovanje freske na stolnici je lahko oblika diskriminacije

Ljubljana, 28. januarja - Zagovornik načela enakosti po poškodovanju freske na ljubljanski stolnici opozarja, da lahko taka dejanja del prebivalcev Slovenije užalijo in pomenijo nadlegovanje, ki je ena od oblik diskriminacije. Poziva k izražanju razumevanja in strpnosti do soljudi in izogibanju vsem ravnanjem, zaradi katerih bi se drugi počutili napadeni in ogroženi.