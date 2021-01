Na Danskem podaljšali zaprtje države do konca februarja

Koebenhavn, 28. januarja - Na Danskem so podaljšali stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa za tri tedne do 28. februarja, je danes sporočila premierka Mette Frederiksen. S tem ostajajo zaprti fitnesi, večina trgovin, nakupovalna središča in restavracije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.