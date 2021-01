Koprska občina bo subvencionirala prevzem azbestnih odpadkov

Koper, 29. januarja - Koprski občinski svet je na četrtkovi seji potrdil pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju občine. Kot je povedal vodja urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet Raf Klinar, bodo občani na Marjetici Koper lahko brezplačno predali do dve toni azbestnih odpadkov, stroške prevzema in obdelave pa bo krila občina.