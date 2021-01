Evropske borze trgovanje končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 28. januarja - Tečaji delnic po Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelje skrbi razvoj pandemije covida-19, ki se še ne umirja in države sili v podaljševanje omejevalnih ukrepov, po drugi strani pa pozdravljajo poslovne rezultate večjih podjetij, ki so boljši od pričakovanj. S močnimi poslovnimi poročili so postregla predvsem tehnološka podjetja.