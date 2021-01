Pergam zahteva ustavno presojo odloga in obročnega plačila davkov

Ljubljana, 28. januarja - KSS Pergam je na ustavno sodišče naslovil zahtevo za ustavno presojo določbe šestega protikoronskega zakona, po kateri lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oz. dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju dveh let zaradi izgube prihodkov zaradi epidemije.