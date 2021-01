Inšpektorji minuli teden pri nadzoru epidemioloških ukrepov izrekli 34 prekrškovnih sankcij

Ljubljana, 28. januarja - Zdravstveni inšpektorat je minuli teden z drugimi inšpekcijskimi organi opravil 3740 nadzorov ukrepov za obvladovanje epidemije, izrekel je 34 prekrškovnih sankcij. Policija je med 19. in 25. januarjem uvedla 473 prekrškovnih postopkov. Na zdravstvenem inšpektoratu in policiji pa ob ponovnem odprtju šol in vrtcev opažajo druženje skupin staršev.