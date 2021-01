Šempeter v Savinjski dolini, 28. januarja - Zadnja tekma 15. kroga državnega prvenstva za odbojkarice je prinesla eno največjih presenečenj v sezoni. Igralke Luke Koper, ki so imele doslej le dve zmagi in to proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu, so v gosteh premagale Šempeter s 3:2 (23, 14, -24, -26, 9).