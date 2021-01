Commerzbank bo ukinila 10.000 delovnih mest in zaprla 340 poslovalnic

Frankfurt, 28. januarja - Nemška Commerzbank, sicer drugi največji posojilodajalec v državi, bo po napovedih do leta 2024 ukinila 10.000 delovnih mest in zaprla 340 poslovalnic. Načrti bodo vplivali na eno od treh delovnih mest, so zapisali v banki, ki se bo osredotočila na spletno bančništvo in brezgotovinska plačila.