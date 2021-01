AstraZeneca trdi, da je njeno cepivo učinkovito tudi pri starejših od 65 let

London, 28. januarja - Švedsko-britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in britanski premier Boris Johnson sta danes branila učinkovitost cepiva proti covidu-19, ki ga je AstraZeneca razvila z oxfordsko univerzo, potem ko ga je nemška komisija za cepiva priporočila le mlajšim od 65 let. AstraZeneca trdi, da je učinkovito tudi za starejše od 65 let.