Gorenjski v dogovoru za razvoj regije 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Kranj, 30. januarja - Dogovor za razvoj gorenjske regije po tretji dopolnitvi, ki je bila podpisana v teh dneh, Gorenjski prinaša nov podjetniški inkubator, večje in modernejše poslovne cone, nove kolesarske poti, električne polnilnice za avtobuse, prostor za dnevno varstvo starejših ter nove in izboljšane kanalizacijske sisteme in vodovode.