Štiri civilnodružbene skupine s pozivom DZ h koncu aktualne koalicije

Ljubljana, 28. januarja - V štirih civilnodružbenih skupinah, združenih v Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, so pozvali poslance, naj "naredijo konec" ravnanju premierja Janeza Janše, SDS in koalicije. Menijo namreč, da ti "s širjenjem in spodbujanjem sovražnega govora ter pred javnostjo skritimi rabotami vodijo Slovenijo v avtoritarno nadzorovano družbo".