Po najdbi sumljivega paketa v skladišču cepiva AstraZenece v Walesu aretirali moškega

London, 28. januarja - Britanska policija je danes aretirala moškega, potem ko so v sredo v proizvodnji, kjer polnijo in hranijo cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca in univerze Oxford, odkrili sumljiv paket. Zaradi paketa so morali ustaviti delo in evakuirati zaposlene iz industrijske cone v valižanskem kraju Wrexham.