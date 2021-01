Sindikati ob opozorilih na zaskrbljujoče stanje socialnega dialoga z vrsto dopolnil k osmemu protikoronskemu zakonu

Ljubljana, 28. januarja - Sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, so pripravile vrsto dopolnil k predlogu osmega protikoronskega zakona. Poudarjajo, da so iz njega izpuščene tudi vsebine, ki so bile med socialnimi partnerji že usklajene. Stanje socialnega dialoga na nacionalni ravni v okviru ESS označujejo za zelo zaskrbljujoče in neprimerno.