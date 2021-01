Vlada razrešila glavnega inšpektorja za obrambo, Mors v pilotni projekt javno-zasebnega partnerstva za energetsko obnovo objektov

Ljubljana, 28. januarja - Vlada je danes razrešila glavnega inšpektorja za obrambo Romana Zupanca in do imenovanja novega za vršilca dolžnosti imenovala Vojka Obrulja, je zapisano v gradivih po seji vlade. Poleg tega je vlada sprejela podlago za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za energetsko obnovo in prihranek energije v objektih ministrstva za obrambo.