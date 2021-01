Bruselj poziva spletne platforme, naj nadaljujejo boj proti dezinformacijam v pandemiji

Bruselj, 28. januarja - Evropska komisija je danes izpostavila, da so spletne platforme, ki so podpisnice kodeksa ravnanja glede dezinformacij, povečale prepoznavnost zanesljivih vsebin. Evropska komisarka za vrednote Vera Jourova je ob tem pozvala platforme, naj še okrepijo svojo prizadevanja, so sporočili iz Bruslja.