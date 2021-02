Kolesarstvo na najvišji ravni previdno v sezono 2021

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 1. februarja - Kolesarski šport je v letu 2020 tako kot nekatere druge panoge dokazal, da se lahko s skrbnim načrtovanjem in strogimi ukrepom dokaj uspešno zoperstavi pandemiji novega koronavirusa in izpelje večji del tekmovanj na najvišji ravni. Izziv za to leto pa ostaja predvsem izvedba tekmovanj na nekoliko nižji ravni.