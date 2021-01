Madžarska napovedala odobritev novih cepiv proti covidu-19

Budimpešta, 28. januarja - Madžarska, ki je kot prva članica EU že odobrila uporabo ruskega cepiva Sputnik V, pa tudi AstraZenece, bo odobrila uporabo tudi vseh drugih cepiv proti covidu-19, s katerimi so po svetu cepili več kot milijon ljudi in so bila drugod odobrena za nujno uporabo, je danes sporočil vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas.