V nadzorni svet Slovenskih državnih gozdov Branka Neffat

Ljubljana, 28. januarja - Družba Slovenski državni gozdovi ima nove člane nadzornega sveta. Vlada je namreč na današnji seji v vlogi skupščine družbe v nadzorni svet imenovala Branko Neffat, seznanila pa se je tudi z novimi člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, in sicer Špelo Hribar, Lovrom Bornškom in Tomažem Oberstarjem.