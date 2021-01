Ameriški BDP v letu 2020 upadel za 3,5 odstotka

Washington, 28. januarja - Obseg ameriškega bruto domačega proizvoda (BDP) se je v letu 2020 zmanjšal za 3,5 odstotka. Za to so krivi pandemija novega koronavirusa in omejitveni ukrepi, ki so ustavili javno življenje in omejili delovanje številnih sektorjev. Gre za najslabšo predstavo po letu 1946.