Nemška komisija cepivo AstraZenece priporoča le mlajšim od 65 let

Berlin, 28. januarja - Nemška komisija za cepiva (STIKO) je cepivo družbe AstraZeneca in oxfordske univerze proti covidu-19 danes priporočila le starejšim od 18 in mlajšim od 65 let. Kot je pojasnila, še ni zadostnih podatkov o učinkovitosti cepiva pri starejših od 65 let, poročajo tuje tiskovne agencije.