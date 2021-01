Vinjete z letnico 2020 v veljavi le še ta konec tedna

Ljubljana, 29. januarja - Rumenozelene vinjete z letnico 2020 so veljavne le še do nedelje. S 1. februarjem bodo morala imeti vozila na cestninskih cestah nameščena vinjete z letnico 2021, ki so modrozelene. Te bodo predvidoma tudi zadnje klasične vinjete, saj infrastrukturno ministrstvo decembra načrtuje uvedbo elektronskega cestninjenja tudi za osebna vozila.